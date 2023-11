A Reggio Calabria un Tavolo tecnico sulle morti improvvise

StrettoWeb

Nella giornata di mercoledì 29 novembre a partire dalle ore 15, presso la Sala Federica Monteleone del Consiglio Regionale della Calabria, si terrà la Conferenza stampa di presentazione e insediamento del Tavolo tecnico sulle morti improvvise, fortemente voluto dalla Garante Regionale della Salute, Anna Maria Stanganelli, alla luce delle numerose segnalazioni di decessi anomali e delle preoccupazioni dei cittadini, per accendere i riflettori sulle possibili cause di queste morti improvvise in soggetti giovani e apparentemente sani.