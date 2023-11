Reggio Calabria: tanti gli appuntamenti nella prima settimana del Prefetto Clara Vaccaro

StrettoWeb

Prima settimana in sede, per il Prefetto Clara Vaccaro, scandita dall’approfondimento dei primi dossier sulla provincia e dai numerosi incontri istituzionali con i rappresentanti delle Istituzioni, degli Enti locali, delle Forze dell’Ordine, della Magistratura.

In particolare, dopo aver incontrato – all’atto dell’insediamento – i Dirigenti ed il personale della Prefettura, in questi giorni il Prefetto si è recato in visita presso il Comune Capoluogo, l’Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova, la Questura, i Comandi Provinciali dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco, la Direzione Investigativa Antimafia, la Procura Generale, la Procura della Repubblica – DDA, il Tribunale, l’Avvocatura Distrettuale dello Stato.

È stata l’occasione per un primo, proficuo confronto con gli altri attori istituzionali sulle principali tematiche che interessano il territorio, sulle iniziative in atto e su quelle che potranno essere avviate nei prossimi mesi.

Il Prefetto ha avuto inoltre modo di confermare l’interesse e la piena disponibilità a collaborare con tutti ed ognuno degli interlocutori, ritenendo essenziale svolgere un lavoro di squadra, nell’interesse della collettività, riservando particolare attenzione alle fragilità.

Ha ribadito, quindi, il proprio convincimento in merito alla necessità di un’azione sinergica da parte delle Istituzioni, che possa incidere in maniera significativa e consentire il pieno raggiungimento di obiettivi condivisi.

Durante le visite, il Prefetto ha espresso in particolare vivo apprezzamento al Questore Bruno Megale, al Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri Col. Cesario Totaro e al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Generale B. Maurizio Cintura per l’incessante attività svolta e gli eccellenti risultati ottenuti dalle Forze dell’Ordine, con il coordinamento della Magistratura, sul fronte della prevenzione e del contrasto alla criminalità organizzata, e per l‘impegno profuso (unitamente alle altre componenti del sistema di accoglienza) per affrontare l’emergenza legata agli sbarchi ed all’arrivo di cittadini extracomunitari.

Dalla prossima settimana, il Prefetto intende avviare un percorso che la porterà a visitare diversi centri in provincia, per incontrare i Sindaci e le altre Autorità, nel segno di un modus operandi improntato ad una concreta vicinanza al territorio, che non può prescindere dalla diretta conoscenza dello stesso, delle sue peculiarità e delle diverse priorità.