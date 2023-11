Reggio Calabria svela la sua Storia: apertura straordinaria dei siti archeologici | FOTO e VIDEO

StrettoWeb

Oggi Reggio Calabria svela la sua Storia più antica e si apre al pubblico. La Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia in collaborazione con l’amministrazione comunale e l’associazione IN.SI.DE. ha aperto con il proprio personale dalle ore 9 alle ore 13 i principali siti archeologici di Reggio Calabria: l’ipogeo di Piazza Italia, le mura greche e le terme romane di via Marina e il c.d. Odeon di via XXIV maggio.

Aperti anche i cancelli del cantiere di piazza Garibaldi per illustrare ai turisti i risultati, ancora parziali, degli scavi archeologici. I visitatori possono varcare le recinzioni ed essere guidati all’interno di un breve percorso, per godere da vicino della suggestiva visione di uno dei più importanti monumenti della città di età romana.

In alto la fotogallery scorrevole con alcune immagini salienti della giornata. In calce all’articolo il video di StrettoWeb.

Reggio Calabria: apertura straordinaria dei siti archeologici