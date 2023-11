Reggio Calabria, fare impresa, futuro, libertà e aspirazioni: studenti in visita alla Caffè Mauro

StrettoWeb

“In occasione della quattordicesima edizione del PMI DAY, la Giornata Nazionale delle Piccole e Medie Imprese di Confindustria, abbiamo accolto in azienda giovani studenti per far conoscere loro le opportunità del mondo dell’impresa”. Così, sui social, l’azienda Caffè Mauro annuncia la presenza di giovani studenti presso lo stabilimento di Campo Calabro.

“Libertà – si legge ancora – è il tema che quest’anno è stato esplorato come presupposto per realizzare le proprie aspirazioni e contribuire al benessere collettivo. La libertà diventa la forza trainante per la ricerca, l’innovazione e la crescita economica, accompagnata dal senso di responsabilità e rispetto verso gli altri e il bene comune, oltre a essere motore propulsore del presente e del futuro socialmente sostenibile, base fondamentale della cultura d’impresa. Valori che come Caffè Mauro condividiamo fortemente e di cui vogliamo diventare ambasciatori”.