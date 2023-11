Reggio Calabria su Striscia la Notizia con Museo del Bergamotto e istituto alberghiero di Villa | FOTO

StrettoWeb

Nella puntata di sabato sera il popolare TG satirico di Canale 5 ha acceso i riflettori su Reggio Calabria ed in particolare sull’Istituto Professionale Alberghiero G.Trecroci di Villa San Giovanni ed il Museo del Bergamotto di Reggio Calabria. Ad attendere in riva allo stretto l’inviato Luca Galtieri, è Concetta Romeo, la presidente della Pro Loco Reggio Sud, nonché Consigliere Prov.lee Regionale UNPLI, che ha accompagnato la troupe nella prima tappa presso l’istituto alberghiero di Villa San Giovanni dove ad attenderli vi era la dirigente scolastica dott.ssa Enza Loiero, entusiasta ed orgogliosa di poter dare ai propri alunni e docenti l’opportunità di quella che si è rivelata una bella esperienza per la crescita della loro scuola, attraverso la bella vetrina per valorizzare sempre di più la cucina del territorio reggino.

Nel corso del servizio di Luca Galtieri, i ragazzi sono stati gli interpreti della preparazione del piatto “anti spreco”: Tortino di Pesce Spada al profumo del Bergamotto di Reggio Calabria. Piatto realizzato dagli scarti di pesce spada, varie verdure, bergamotto di Reggio Calabria e le patate di Sant’Eufemia d’Aspromonte. Impegnati nella preparazione del piatto la Professoressa di Enogastronomia Cucina: Francesca Malavenda, la Professoressa di Enogastronomia Cucina: Chiara Caroprese.

Per la realizzazione della ricetta in laboratorio sono stati coinvolti allievi del triennio sia dei corsi di cucina che di Pasticceria. Il Professore di Enogastronomia Sala e vendita: Paolo Barillà (ha gestito l’organizzazione della Sala), al piatto è stato abbinato il Vino “ Greco bianco Costa Viola” presentato dall’allievo (di 5 sala sez. D) Francesco Iannò. Professori di Accoglienza Turistica Antonino Gatto e Roberto La Face (hanno gestito l’organizzazione dell’accoglienza). Assistente Tecnico di Cucina: Bruno Franco, ha realizzato le sculture con scarti esterni di ortaggi bucce di melanzane, carote zucchine, zucca, finocchi e ravanelli. Assistenti tecnici lab di cucina e Sala Trunfio Francesca e Pasquale Nassi. Assistente tecnico d’informatica Saverio Verduci. Collaboratori scolastici: Graziella Busceti e Rosario Perrello. Sono stati impegnati ragazzi diversamente abili e c’è stata la collaborazione del professore di sostegno Salvatore Lumia. DSGA Salvatore Calandruccio.

Il Museo del Bergamotto a Striscia la Notizia

Terminate le riprese presso l’istituto albeghiero, che ha visto un itera scuola impegnata nella promozione di un piatto, che è un buon antipasto caldo a base di pesce, ecosostenibile, basato sui canoni della dieta mediterranea, cucinato con prodotti di stagione e del nostro territorio reggino, la troupe si è spostata presso il Museo del Bergamotto, in via Filippini, 50 a Reggio Calabria, dove ad attendere l’inviato Luca Galtieri vi erano i soci della Confraternita del Bergamotto e del Cibo di Reggio Calabria, della Confraternita della Frittola Reggina 2019, dell’Accademia del Bergamotto, presidente il prof. Vittorio Caminiti.

Anch’essi entusiasti di far visitare all’inviato ed alla sua troupe, l’importate museo che racchiude la storia di trecento anni, che vengono rappresentati all’interno del museo, che racconta il nostro agrume reggino. Un museo non statico ma dinamico, che grazie ai suoi soci, celebra giornalmente la storia, pratica la comunicazione, l’enogastronomia, la scienza per l’utilizzo del frutto in ogni possibile campo, dove si sperimentano i potenziali impieghi, le attuali e future potenzialità e le possibilità di impiego a trecentosessanta gradi. Immagini e foto di rito sono apparse durante la puntata.

Una bella pagina della nostra città

“Una bella pagina della nostra città quest’oggi in vetrina sui media nazionali, sono quanto di più bello si può fare per promuovere e valorizzare sempre più il nostro territorio e le sue eccellenze professionali, i prodotti identitari”, termina così la presidente Concetta Romeo, rinnovando i ringraziamenti a tutti i protagonisti della puntata ed all’inviato di Striscia la Notizia, Luca Galtieri.

Di seguito la ricetta, per tutti gli appassionati di cucina.

Ingredienti di recupero: Ritagli o avanzi di pesce spada; mollica di pane raffermo; foglie esterne di sedano e gambi di prezzemolo; bucce di patate, melenzane, zucchine, cipolle e carote; scorza grattugiata e polpa di bergamotto di RC (D.O.P. Olio essenziale); polvere di bucce di pomodoro disidratate; dadini di scorza di caciocavallo di Ciminà(presidio Slow Food).

Altri ingredienti: patate di Sant’Eufemia d’Aspromonte tagliate a cubetti; olio EVO; cipolla e prezzemolo tritati; sale , pepe e peperoncino fresco.

Per decorare: polvere di bucce di pomodoro disidratate e scorza di bergamotto grattuggiata.

Preparazione: Preparo un brodo con gli scarti esterni degli ortaggi. Sbollento le bucce degli ortaggi nel brodo e una parte le salto con cipolla, olio e regolo di sale e pepe. Cuocio nel brodo la parte interna delle patate che ho privato della buccia e con un mixer riduco in purea. Prendo gli scarti di pesce spada tritati, aggiungo un po’ di mollica, prezzemolo, un po’ di polpa di bergamotto, olio, sale e pepe. Ungo uno stampino e rivesto le pareti con le bucce di verdure. Dispongo un primo strato di pesce spada poi posiziono gli scarti di verdure saltate e il cacio cavallo, ricopro con restante pesce. Inforno a 180 gradi per 15 minuti circa. Sformo il tortino sulla crema di patate e decoro con polvere di pomodoro e scorza di bergamotto.