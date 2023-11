Reggio Calabria, lo “spettacolo” dai finestrini degli aerei in atterraggio: indignazione sui social

StrettoWeb

Un cittadino di Reggio Calabria, Antonino Monteviso ha pubblicato la foto che vediamo a corredo dell’articolo con parole di indignazione relativamente alla situazione in cui versa la città e come si presenta agli occhi dei turisti che arrivano in città a bordo di un aereo. Nella foto è ritratta la zona dei mercati di San Gregorio che come possiamo vedere è una discarica a cielo aperto per metri e metri con cumuli di spazzatura che invadono completamente le strade e spesso, proprio in quella zona, vengono anche dati alle fiamme.

Il cittadino indignato afferma su facebook: “ecco cosa si vede venendo in aereo una bella immagine della nostra città. Sveglia, politica“.