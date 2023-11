Reggio Calabria, spari all’auto del giornalista Francesco Ventura: ennesima balorda intimidazione alla libera stampa

StrettoWeb

Il Sindacato Giornalisti della Calabria esprime piena solidarietà al pubblicista Francesco Ventura, che nei giorni scorsi ha subito un atto intimidatorio con l’esplosione di alcuni colpi d’arma da fuoco contro due automobili in uso a lui ed al suo nucleo familiare. L’episodio si è verificato nottetempo a Reggio Calabria presso il domicilio del collega Ventura, il quale è impegnato a denunciare la problematica legata alle occupazioni abusive del patrimonio edilizio reggino, in danno dei legittimi proprietari. Da ricordare che già nel marzo del 2013, su precise denunce, sono state emesse le prime condanne. Il Sindacato Giornalisti della Calabria esprime solidarietà al collega Ventura per quanto occorso a lui e alla sua famiglia.

Anche la redazione di StrettoWeb si unisce alla solidarietà nei confronti del bravo collega, a cui esprimiamo il più grande attestato di stima e vicinanza con la certezza che non indietreggerà di un centimetro.