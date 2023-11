Reggio Calabria, “solidarietà e consapevolezza: valorizzare le risorse delle persone con minorazione visiva”

StrettoWeb

Sabato 18 novembre 2023 presso l’Auditorium Lucianum a Reggio Calabria, si è svolta un’importante iniziativa organizzata da U.N.I.Vo.C. (Unione Nazionale Italiana Volontari pro Ciechi) e U.I.C.I. sezione di Reggio Calabria: il convegno dal titolo “solidarietà e consapevolezza: valorizzare le risorse delle persone con minorazione visiva.” All’evento hanno preso parte diversi esperti che hanno dato un significativo contributo alla riuscita del convegno.

Ad introdurre la giornata è stata la Presidente U.N.I.Vo. C. e U.I.C.I. sezione di Reggio Calabria, Francesca Marino che ha descritto la mission dell’associazione e quanto sia importante dedicare il proprio tempo ad azioni di volontariato gratuito, che rappresentano occasioni di importante crescita sia per chi riceve ma soprattutto per chi dà. Per portare i saluti istituzionali, sono intervenuti il Dott. Ferreri, oculista e garante della salute delegato dal sindaco Avv. Giuseppe Falcomatà, e il Dott. Antonino Zimbalatti, medico e Consigliere Comunale; entrambe le personalità hanno accolto volentieri l’invito ed espresso apprezzamento per questo importante momento divulgativo.

Tra gli esperti coinvolti la dott.ssa Sabrina Stuppino, Responsabile del Centro di Consulenza Tiflodidattica di Reggio Calabria, che con una relazione dal titolo “disabilità visiva e inclusione scolastica: progettiamo il presente per costruire il futuro” ha posto l’accento su quanto sia importante il contesto scolastico per il percorso evolutivo delle Persona con minorazione visiva; per favorire l’inclusione scolastica è necessario creare rete tra la scuola, la famiglia e il Centro di Consulenza Tiflodidattica per poter affiancare con i giusti ausili lo studente con problemi della vista.

A seguire la Dott.ssa Francesca Mesiano, psicologa e psicoterapeuta che da anni collabora con l’Unione Italiana Ciechi ha portato l’attenzione dei presenti su quanto i pregiudizi siano lo strumento che la mente umana adopera per semplificare la realtà, ma come questa semplificazione crea discriminazione e isolamento; con la sua relazione dal titolo “dare valore alle risorse: abbattere i pregiudizi puntando all’empowerment della Persona con minorazione visiva” ha illustrato i più diffusi pregiudizi sulla disabilità visiva, accanto ad essi, ha definito alcuni “antidoti” efficaci usando a modello le storie di tre scienziati ipovendenti e non vedenti che hanno avuto vite di successo (Nicholas Saunderson matematico e fisico, Jacob Bolotin medico non vedente, Francois Huber entomologo).

A seguire la relazione dal titolo “Volontariato: normativa di riferimento”, a cura dell’Avv. Annunziato Denisi Consulente legale U.I.C.I Calabria, il quale ha citato la normativa che regola un’azione così preziosa come quella del volontariato; l’avvocato ha posto l’accento su come il volontariato possa rappresentare un’occasione rilevante per avviare un significativo percorso di cambiamento culturale, partendo dall’impegno del singolo.

Interessante il contributo della Dott.ssa Valentina Mesiano Chinesiologa AMPA che con l’intervento dal titolo “oltre i limiti, la persona con minorazione visiva e il Torball” ha descritto come la disabilità visiva non rappresenta un ostacolo per lo sport: attraverso la disciplina del Torball la persona non vedente va oltre se stessa, allenando tenacia e resistenza. Lo sport diventa lo strumento utile per trasformare i limiti in preziose risorse. A seguire l’intervento di Maria Lucia Parisi, socia dell’ U.I.C.I. sez. di Reggio Calabria, e coautrice del libro “Vedremo” , ha presentato il volume: un testo che racconta la quotidianità di un gruppo di persone non vendenti e ipovedenti, riportando l’accento sulla normalità della loro esperienza di vita, senza atteggiamento di autocommiserazione, senza pietismi o atteggiamenti sensazionalistici. Infine il dibatti che ha visto coinvolti i presenti al tavolo di presidenza e un gruppo di studenti dell’istituto Tecnico Tecnologico “Panella-Vallauri” che hanno seguito con partecipazione ed interesse il convegno. La loro partecipazione attiva ha portato grande entusiasmo e coinvolgimento nella platea, hanno animato grandi aspettative per il futuro della nostra società.

A concludere, la platea è stata omaggiata attraverso un gadget artigianale realizzato da Rebecca Guarna, giovane socia dell’ U.I.C.I. di Reggio Calabria. “Per quanto possano sembrare eterni e insuperabili, tutti i monti sono destinati ad inchinarsi sotto la costante pressione erosiva del vento, così come i pregiudizi più radicati si fanno lentamente da parte se sfidati apertamente con metodo e perseveranza”.