Reggio Calabria, si è insediata la Consulta Provinciale Studentesca

Si è insediata la Consulta studentesca di Reggio Calabria, prima nella regione a completare tutte le complesse procedure e con quasi l’unanimità degli eletti presenti, per come predisposto dalla Referente regionale e provinciale, Franca Falduto che ha coordinato le varie fasi delle lunghe operazioni propedeutiche. I due Rappresentanti eletti in ognuna delle scuole secondarie di secondo grado dell’intera provincia, si sono presentati presso la sede designata, ovvero il Liceo Statale “T. Gullì” di Reggio Calabria organizzata per accoglierli nel pieno rispetto delle misure di sicurezza e dell’accoglienza grazie alla disponibilità del Dirigente scolastico Francesco Praticò e del suo staff sempre attento alle esigenze dell’importante organismo di rappresentanza studentesca.

Gli Studenti neo eletti hanno partecipato con estrema disciplina, buon senso ma altrettanto entusiasmo all’assemblea esponendo il loro pensiero sul valore della rappresentanza e della partecipazione democratica.

Il clima di comunicazione interattiva e produttiva, ha spinto vari Rappresentanti a candidarsi alla carica di Presidente e Vice Presidente affidate dall’assemblea a Nicola Malara e Daniele Trimboli, provenienti rispettivamente dagli IIS “Piria” di Reggio e “Pizi” di Palmi. Nelle prossime riunioni saranno costituite le commissioni di lavoro con i rispettivi coordinatori sulla base della manifestazione d’interesse di ciascuno, con il supporto del tutor Danilo Avila e del designato Segretario, Luca Romeo, eletto al Liceo “da Vinci”.

Sicuramente la “competizione” tra i due candidati, dichiara Franca Falduto in accordo con i neo eletti, espressione finale delle volontà dell’assemblea votante, garantirà una vera democrazia partecipata poiché dal confronto dei diversi punti di vista non si può che uscire migliori.