Novità epocale per Reggio Calabria: la città avrà la Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione

Si sta svolgendo, presso una strapiena sede del Coordinamento provinciale di Forza Italia – Reggio Calabria, un’importante conferenza stampa, con il Ministro per la Pubblica Amministrazione, il Senatore Paolo Zangrillo. Oltre al Ministro, sono intervenuti il Vicepresidente della Giunta regionale della Calabria, Giusi Princi, l’Onorevole Francesco Cannizzaro, Vice Capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati, i Consiglieri regionali azzurri. Presenti numerosi Sindaci ed Amministratori locali. Presente anche il rettore dell’Università Mediterranea, prof. Giuseppe Zimbalatti, ringraziato da Cannizzaro per la cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico, “perché ha dato a tutti il messaggio che la Calabria ce la può fare e che Reggio è proiettata al futuro”. Importanti le novità annunciate, mantenute in massimo riserbo fino all’inizio della conferenza stampa. “Paolo io ti ringrazio dal profondo del cuore per l’amicizia e la condivisione di tanti momenti belli”, ha detto Cannizzaro introducendo il ministro Zangrillo e ricordando anche Iole Santelli.

“Zangrillo è un ministro che da una mano a risolvere i problemi della Calabria”, ha sottolineato Cannizzaro. “Una Calabria che vuole uscire dal pantano ma ancora di lavoro ce n’è tanta”, ha precisato. Quello annunciato oggi, “è un risultato storico, particolare, significativo, di grande livello istituzionale. Un risultato che vorrebbero diverse città d’Italia. Sono veramente orgoglioso di annunciare che a Reggio Calabria sarà istituita la Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione. Un polo formativo straordinario e avremo accanto l’Università Mediterranea”. Questo l’annuncio di Cannizzaro, che porta una ventata di speranza nella città calabrese dello Stretto. “Stiamo preparando il terreno per quando arriveremo noi alla guida della Città Metropolitana”, ha annunciato Cannizzaro.

“Per me che vengo dal mondo della scuola è un annuncio importante, perché la Scuola di Formazione darà linfa vitale alle pubbliche amministrazioni”, ha detto orgogliosamente Giusi Princi. “È una bellissima pagina legata al fare, ha precisato la vicepresidente della Regione Calabria”, rimarca.

“Per me questa è stata una giornata intensa e di gioia – ha detto il senatore Zangrillo -. La pubblica amministrazione non è solo quella dei ministeri centrali a Roma, ma è soprattutto quella dei territori. Conoscere i problemi dei territori è importante per orientare la mia azione volta alla risoluzione dei problemi”.

