Reggio Calabria ripudia la guerra e nasce il coordinamento contro tutte le guerre

A conclusione di una serie di incontri presso la sala della Chiesa Cristiana Evangelica Battista Internazionale di Reggio Calabria, cui hanno partecipato numerose Associazioni, Chiese, organizzazioni Sindacali e Movimenti, è stato costituito, sulla base di un documento politico condiviso, il COORDINAMENTO REGGINO CONTRO TUTTE LE GUERRE, costituito da 26 rappresentanti delle organizzazioni che hanno partecipato alla discussione sulla necessità ed urgenza di dare concretezza al “ripudio della guerra”, sancito dall’articolo 11 della nostra Costituzione.

Tra le prime iniziative del Coordinamento è prevista una manifestazione CONTRO LA GUERRA, CONTRO TUTTE LE GUERRE.

In calce, cliccando sul link, il documento di fondazione sottoscritto dai promotori del Coordinamento, che auspica possa essere condiviso per adesione da tutte le organizzazioni che si riconosceranno in esso e nell’esigenza di manifestare contro gli orrori della guerra.

Per adesioni: coord.reg.controtutteleguerre@gmail.com

Il documento di fondazione