Reggio Calabria: riprendono le attività del NOEL, il laboratorio di ingegneria marittIma | INTERVISTA

Il Laboratorio Naturale di Ingegneria Marittima, il NOEL, ha ripreso le proprie attività con due importanti progetti green. Il laboratorio, che è fiore all’occhiello di questa città del quale, a livello locale, spesso ci si dimentica se non tra gli addetti ai lavori, nel mondo della ricerca internazionale è un punto di riferimento per lo studio e le sperimentazioni di ingegneria marittima. Diretto dal prof. Felice Arena, Ordinario di Costruzioni Marittime all’Università Mediterranea di Reggio Calabria, il laboratorio naturale di Ingegneria Marittima della Mediterranea è stato fondato nel 2009 ed ideato dal professor Paolo Boccotti, Ordinario di Costruzioni Marittime alla Mediterranea.

Il NOEL sorge lungo la costa reggina grazie alla sua peculiarità, in particolare in riferimento alle onde, al vento e all’orientamento della costa. A Reggio Calabria, per alcuni giorni al mese, si verificano le condizioni ideali per le ricerche di ingegneria marittima messe in atto dai ricercatori del NOEL.

Riprese le attività del NOEL

“Riprendono le attività sperimentali nel NOEL. Un battello per la raccolta della plastica in mare e un sistema di storage dell’energia. Grazie alla collaborazione tra Università e aziende. Con il coinvolgimento degli studenti di Ingegneria Civile“, ha annunciato il direttore, il prof. Felice Arena. Il battello per la raccolta della plastica in mare, tutto made in Calabria, è alle ultime battute, come è possibile vedere nella gallery fotografica scorrevole in alto. Il prof. Arena, in un’intervista, ha spiegato ai microfoni di StrettoWeb quali sono i due importanti progetti in corso:

Il Noel di Reggio Calabria: intervista al prof. Felice Arena