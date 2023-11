Reggio Calabria, il Quadro della Madonna della Consolazione ritorna all’Eremo con un percorso inedito

StrettoWeb

Come da tradizione, nell’ultima domenica di Novembre, il Quadro della Madonna della Consolazione, Santa Patrona di Reggio Calabria, torna all’Eremo dopo la consueta permanenza autunnale presso il Duomo. E’ in corso la processione di fedeli che accompagna il Quadro all’Eremo percorrendo le vie cittadine, la Vara è trasportata a spalla dai portatori tra preghiere e buoni auspici. Da evidenziare che, a causa dei lavori a Piazza De Nava, la processione ha seguito un percorso inedito scendendo da Largo Colombo, attraversando Pineta Zerbi, per poi salire verso Via Roma.

La venerata Effigie della Madonna della Consolazione rimarrà nella sua casa dell’Eremo fino al prossimo settembre. Tantissimi i fedeli che in questi mesi durante la permanenza al Duomo, si sono recati in pellegrinaggio per affidare alla Madre speranze e preghiere e adesso stanno seguendo la Processione per accompagnare la Madonna all’Eremo.