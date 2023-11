Reggio Calabria: presentazione del libro “I silenzi di Medea” di Marina Neri

StrettoWeb

Hanno detto di essere “I ragazzi del Vento Nuovo“. Hanno deciso di non restare a guardare, di parlare ai loro coetanei, di farlo con la voce della poesia che diviene fiume non coercibile, non domabile. E hanno messo in atto le loro idee. Giorgia Alampi, Mariangela Arcudi, Martina Buonarrigo, Claudio Cappuccio, Luigi Cappuccio, Antonio Coviello, Emma Coviello, Caterina Onesto, Vittoria Onesto, Anna Maria Polimeni, Sara Sorleti accompagnati da Caterina Manti e Giusy Callea, sono i ragazzi del Vento Nuovo, capaci di essere brezza fresca o uragano per scardinare stereotipi e pre-giudizi.

Saranno loro, nella bellissima cornice del Teatro Zanotti Bianco di Reggio Calabria, a presentare e a rappresentare le poesie del libro “I Silenzi di Medea” di Marina Neri, dedicate alle donne in rinascita che si riscattano dalla violenza e dal dolore dell’abuso. Un modo nuovo e coerente per dire No alla violenza di genere con la mostra dei Dipinti dell’artista Carmen Schembri Volpe che corredano, arricchendone il senso, il libro divenendone un unicum inscindibile.

Tre uomini ad interagire con loro sul palcoscenico: il musicista e cantautore Mario Taverriti e gli scrittori e poeti Giovanni Suraci e Francesco Tassone perché il viatico per l’abiura della violenza ed il valore del riscatto passa anche attraverso le voci maschili. Bruna Mangiola, referente dell’Help Center Casa di Lena darà il suo contributo descrivendo il modus operandi concreto con cui il centro offre aiuto agli ultimi, agli invisibili ed alle donne che necessitano appoggio e tutela. Il libro, infatti ha anche una finalità benefica in quanto, parte del ricavato è devoluto al centro.

L’Accademia del Tempo Libero, nella persona della sua Presidente, dott.ssa Silvana Veloná, Associazione attenta alle tematiche di genere e protesa alla valorizzazione della cultura intesa quale volano di rinnovamento, è l’organizzatrice della serata e madrina dell’evento del 29 novembre ore 18:00, Teatro Zanotti Bianco, che vedrà spirare per la prima volta questo messaggio portato dai Ragazzi del Vento Nuovo.