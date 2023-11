Reggio Calabria, nasce la pizza “Don Zampaglione”: “l’alimento della felicità”

StrettoWeb

“La pizza non è un primo. La pizza non è un secondo. La pizza non è un alimento. La pizza è l’alimento della felicità“. Così don Giovanni Zampaglione in una sorta di golosa ode alla pizza affidata ad un post sui social. “Da oggi (grazie al signor Bruzio) alla pizzeria “Asso di Picche” (Melito Porto Salvo) puoi trovare la pizza “Don Zampaglione”. Ecco gli ingredienti: Crema di cavolo viola, Scamorza, Fiordilatte, Patate al forno, Speck, Crema di parmigiano, Aceto balsamico“, conclude il post.