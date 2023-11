Reggio Calabria, pista ciclabile di Pentimele: problema politico o tecnico?

StrettoWeb

E’ stata convocata questa mattina a Palazzo San Giorgio la Commissione Controllo e Garanzia, presieduta dal consigliere Massimo Ripepi, in merito alla pista ciclabile di Pentimele. Prima di entrare nel merito si è ascoltato il rup Carmen Santagati, in riferimento a dei post scritti dalla stessa contro i consiglieri Ripepi e Milia che hanno posto l’accento sull’inadeguatezza della pista ciclabile di Pentimele, finita nell’occhio del ciclone. I post sono poi stati cancellati.

“E’ necessario discernere e separare la questione politica dalla questione tecnica – ha spiegato la dottoressa Santagati -. E’ stato messo in discussione l’operato tecnico e ho ricevuto anche messaggi sgradevoli, dunque ho scritto per dire la mia, ma ho cancellato i post perché non volevo mischiarmi nel confronto politico che non mi compete“. Dal mio punto di vista, prosegue Santagati, “potevate chiedere prima le carte e si poteva discuterne, poi poi rendere il tutto plateale“.

Federico Milia, dal canto suo, ha dichiarato che non vi sarà alcuna richiesta di provvedimento disciplinare com’era stato deciso in precedenza. Sul punto sono intervenuti diversi consiglieri, tra i quali Giuseppe Marino che ha ritenuto opportuno abbandonare la seduta perché non interessato alla discussione, definendola “questione personale da chiarire in privato“.

Giovani Latella e Carmelo Versace hanno espresso solidarietà nei confronti della dottoressa Santagati, perché “si potevano perdere i fondi ma sono stato io stesso testimone del suo attivismo affinché non accadesse e non si perdesse neanche un centesimo – spiega Versace –. Per quanto sia da condannare il modo in cui l’opera è stata fatta, mi spiace a livello professionale che la dottoressa Santagati riceva critiche, perché ha lavorato con solerzia. Se non si sono perse le risorse è solo merito suo“.

“Il problema è politico più che tecnico”

Massimo Ripepi, d’accordo con Versace, ricorda anche le parole del sindaco Falcomata, “con il quale mi trovo d’accordo per una volta, perché ha detto che il problema è politico più che tecnico“. Per il consigliere Latella, invece, il problema sta solo nel fatto di “non aver presentato il progetto alla città” e non averlo seguito passo per passo.

La dottoressa Santagati ha infine spiegato l’iter attuato per l’affidamento dei lavori alla Cooprogetti, dall’avvio dell’indagine di mercato sul web sino alla decisione caduta sulla compagnia che ha una sede anche a Reggio Calabria. “Abbiamo lavorato di fretta, ma da un punto di vista tecnico i progetti sono impeccabili“, ha dichiarato.