Reggio Calabria: Piazza de Nava ancora off limits ma i lavori procedono | FOTO

I lavori di riqualificazione di uno dei luoghi più amati di Reggio Calabria, Piazza De Nava, proseguono ormai da settimane. Una delle piazze più amate del centro storico cittadino, antistante il Museo Nazionale della Magna Grecia dove sono custoditi i Bronzi di Riace, è un cantiere “work in progress” ormai da tempo e i cittadini non vedono l’ora di poterla rivedere in tutto il suo splendore, rimessa a nuovo.

Il cantiere è stato aperto il 22 febbraio scorso, quando si è dato il via ai lavori di restyling. Come è possibile vedere dalle foto nella gallery scorrevole in alto, scattate questa mattina, il cantiere procede e i lavori di riqualificazione non sono ancora terminati.

Come aveva spiegato il Soprintendente Fabrizio Sudano a StrettoWeb, “i cantieri proseguono rispettando o addirittura anticipando il cronoprogramma previsto. Noi in entrambi abbiamo ruoli di alta sorveglianza a Piazza de Nava e a di progettazione e direzione lavori su Piazza Garibaldi e in entrambi siamo molto soddisfatti. Si prefigurano nuovi scenari futuri soprattutto a Piazza Garibaldi dove stiamo già pensando con il Comune alla riqualificazione dell’intera Piazza dopo aver finito lo scavo e il restauro di quello che è venuto fuori. Entro fine anno dovremmo avere il cronoprogramma esatto della fine dei lavori di Piazza Garibaldi“.