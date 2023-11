Reggio Calabria, Palmisani (CDU) contro Forza Italia: “opposizione di facciata e conservatrice”

StrettoWeb

“La nota diramata dal gruppo consiliare di Forza Italia al Comune di Reggio Calabria in merito alla mancata ricomposizione della Giunta lascia perplessi e smarriti”. E’ quanto afferma in una nota l’Avv. Pino Palmisani per il Coordinamento Provinciale del Nuovo CDU. “Fermo restando l’incapacità complessiva di questa Amministrazione, salvo l’impegno di qualche Assessore nonché di questa opposizione di facciata e “conservatrice”, salvo l’impegno di qualche oppositore, ogni commento risulta superfluo perché da questa opposizione ci saremmo aspettati un invito ad aprire una nuova pagina per il bene comune di Reggio Calabria, pagina che non può passare da un semplice impasto ma che passa, inevitabilmente, dalla restituzione della parola agli elettori”, rimarca Palmisani.

“La nota in questione, però, consente di ricordare due personaggi, uno reggino e l’altro politico nazionale. Il poeta reggino Nicola Giunta, fustigatore di costumi, diceva : Riggiu Riggiu, eu ti vardu e chiu m’affriggiu… . Ciriaco De Mita, della cui intelligenza politica nessuno può dubitare, diceva: oggi manca il pensiero e la capacità di elaborarlo, più che parlare si emettono suoni. Ai posteri l’ardua sentenza”, conclude Palmisani.