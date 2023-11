Reggio Calabria, ok al completamento del Palazzo di Giustizia. Dominijanni ringrazia Cannizzaro; Nordio: “giornata importante”

StrettoWeb

Questa mattina presso i locali della Corte d’Appello di Reggio Calabria, nella centralissima Piazza Castello, il vice ministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto ha firmato l’accordo che di fatto consente la ripartenza dei lavori del Palazzo di Giustizia di Reggio Calabria, un’opera iniziata oltre 15 anni fa con Scopelliti sindaco negli anni del “modello Reggio” e poi bloccata e rimasta incompiuta nonostante le promesse di tutti i governi che si sono succeduti negli ultimi 12 anni, da Monti in poi.

La “svolta” il 2 marzo scorso, quando il ministro della giustizia Carlo Nordio ha preso in mano il dossier pochi mesi dopo l’insediamento del governo Meloni, spinto da una delegazione di deputati locali guidata dall’on. Francesco Cannizzaro. Proprio a Cannizzaro, durante l’incontro di questa mattina, sono andati i ringraziamenti del Procuratore Generale Gerardo Dominijanni, che ha evidenziato l’impegno profuso dal deputato reggino per sbloccare l’iter di completamento di un’opera fondamentale per gli uffici giudiziari calabresi.

Ad intervenire in una giornata così importante è proprio il ministro Nordio, che ha ricordato l’incontro del 2 marzo e ha detto che “per Reggio Calabria è una giornata importante: ho fortemente voluto la firma di oggi, con cui il Comune cede all’Agenzia del Demanio il diritto di superficie sui terreni su cui insiste il Palazzo di Giustizia. Rappresenta un traguardo, rispetto agli impegni assunti nei mesi scorsi durante l’incontro con una delegazione locale; ma questa firma costituisce anche un nuovo punto di partenza per poter finalmente completare, dopo troppi anni, i lavori del nuovo Palazzo di Giustizia e restituire a Reggio Calabria un fondamentale presidio di legalità“.

A breve tutti i dettagli sull’opera, le foto, i video e le interviste.