A Reggio Calabria “U Natali i na vota” nel segno della tradizione

Si parte Domenica 10 dicembre alle 18,30 alla stazione FS di Reggio Calabria Santa Caterina con la strenna Natalizia del libro di Giuseppe Smorto, giornalista di Repubblica con il suo ultimo capolavoro letterario La Via Marina, con la conduzione del Prof Daniele Castrizio, sarà presente il fotografo Marco Costantino.

Domenica 17 Dicembre alle ore 17,00, una serata molto originale con la visita al presepe Napoletano a casa dell’Artista Adele Canale, si parlerà della tradizione Partenopea del Natale, la serata sarà arricchita con la classica Crespellata e le dolci melodie musicali del Santo Natale.

IL 26 dicembre alle ore 19,30 presso l’auditorium Don Orione di S Antonio la sedicesima edizione della Tombolata Benefica su Maxischermo con ricchissimi premi, con la partecipazione di tantissime Aziende Calabresi.

IL 30 dicembre ore 18,00 per allegria festival, teatro per i bambini nella Sala Museo FS Pietro Germi della Stazione di RC S Caterina.

IL 5 gennaio alle 11,00 la visita al reparto di pediatria del Gom di Reggio Calabria, con i pasticceri Reggini dell’Apar per donare giocattoli e dolciumi ai bambini, con la delegazione anche il presidente onorario dell’associazione, il Dott Nuccio Macheda. IL 6 gennaio la befana di Incontriamoci Sempre arriva all’auditorium Don Orione di S Antonio RC, consegna dei giocattoli e festa per i bambini.