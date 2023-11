Reggio Calabria: importante traguardo per il dott. Stillitano, diventa primario della struttura dipartimentale “Endoscopia Ovest” a Desio

StrettoWeb

Grande soddisfazione per il dott. Domenico Francesco Stillitano, reggino doc e molto legato alla Calabria, al quale è stato conferito l’importante incarico di Primario della Struttura Dipartimentale “Endoscopia Ovest” a Desio per ben 5 anni. Il noto medico di Reggio Calabria, dopo la laurea in medicina a Messina, come purtroppo succede troppo spesso, ha lasciato la terra natia per recarsi in altri luoghi per portare avanti la propria carriera.

Il traguardo raggiunto dal dott. Stillitano è più che meritato alla luce di un curriculum di tutto rispetto: Ufficiale Medico del 16° Battaglione Fanteria Savona in congedo “con compiacimento” per l’afflusso profughi albanesi. E’ stato, inoltre, all’Ospedale “Maria Vittoria” di Torino, Sezione di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva in qualità di Dirigente Medico I° liv. Incaricato (a tempo determinato e rapporto esclusivo) con attività di Guardie Interdivisionali ed attività di

Endoscopia Digestiva Diagnostica ed Operativa. Successivamente all’Ospedale Civile di Sanremo, Divisione di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva in qualità di Dirigente Medico I° liv. Incaricato con attività di Endoscopia Digestiva Diagnostica ed Operativa e reperibilità di Emergenza Endoscopica. Stillitano ha lavorato anche all’Aereonautica Militare Comando I^ Regione Aerea Milano in qualità di Specialista Consulente in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva. E’ stato poi responsabile di servizio di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva – Casa di Cura “IGEA” Milano con attività di

Endoscopia Diagnostica ed Operativa. Poi Dirigente Medico strutturato a tempo indeterminato e rapporto esclusivo presso il Servizio di Diagnostica e Chirurgia Endoscopica (Dirett. Dott. Cosentino) Ospedale “S. Paolo” – Polo Universitario – Milano. Successivamente gli è stato attribuito l’incarico di “Dirigente Medico ad Alta Specializzazione”. Tra il 2008 ed il 2009 è stato Dirigente Medico ad “Alta Specializzazione” Unità Operativa Endoscopia Digestiva del Nuovo Ospedale San Giovanni di Dio (Torregalli) Firenze con attività di Endoscopia Digestiva Diagnostica ed Operativa. Dal 2009 ad oggi è stato Dirigente Medico ad “Alta Specializzazione” dell’Unità Operativa Endoscopia Digestiva dell’Azienda Ospedaliera Desio (Monza-Brianza) a rapporto esclusivo con attività di Endoscopia Digestiva Diagnostica ed Operativa ed Urgenza Endoscopica.