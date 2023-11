Reggio Calabria, Luca Abete con #NonCiFermaNessuno all’OpenDay della Mediterranea | INTERVISTE

StrettoWeb

Questa mattina l’Università Mediterranea di Reggio Calabria ha aperto le porte della Cittadella universitaria a 3.000 studenti degli Istituti superiori di Calabria e Sicilia che hanno prenotato la partecipazione all’Open Day. L’evento è stato organizzato dall’Ateneo per offrire agli studenti l’esperienza diretta dei luoghi in cui si svolge la vita universitaria e incontrare chi sta già vivendo il percorso di studi accademico. Il programma è stato pensato per far conoscere la Mediterranea (servizi offerti, settori di studio e di ricerca) e con l’aiuto di staff motivazionali, accompagnare gli studenti nella transizione scuola-università. Gli studenti avranno la possibilità di confrontare i propri interessi con l’offerta didattica e operare una scelta consapevole.

Per questo obiettivo è stato invitato Luca Abete, noto inviato di Striscia la Notizia, impegnato da diversi anni a incoraggiare i giovani ad analizzare le proprie paure per provare a superarle e offrire metodi adatti a rintracciare il proprio talento e valorizzarlo. Abete afferma: “la nostra mission è incoraggiare i ragazzi a valorizzare i propri talenti superando il loro nemico principale: la paura”.

Il Rettore dell’Università Mediterranea, Giuseppe Zimbalatti, ha evidenziato: “è una giornata importante per la nostra comunità perchè cerchiamo di trasmettere dei valori positivi ai ragazzi. Siamo al servizio del territorio e vogliamo far conoscere le opportunità della Mediterranea a tutti coloro che intendono studiare nella notra terra”.

