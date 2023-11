Reggio Calabria e quel lontano miraggio degli eventi di Natale: Malara non si presenta in commissione

StrettoWeb

Che l’amministrazione comunale di Reggio Calabria abbia qualche problema con i bandi lo diciamo da tempo. Basti pensare alla mensa scolastica, o al mercato coperto di via Filippini. Ora, essendo in periodo prenatalizio, è la volta dei bandi di Natale. Questi – oggi 21 novembre – risultano essere dimenticati da dio e dagli uomini. A tal proposito, per comprendere i motivi di questo immane ritardo nell’emettere i bandi indispensabili affinché le associazioni possano svolgere le attività previste in periodo natalizio, era stato convocato per oggi, in Commissione attività produttive, il delegato Marcantonio Malara.

Delegato che però non si è presentato adducendo motivazioni “d’ufficio” e creando non poco imbarazzo durante la seduta, anche da parte dello stesso Carmelo Versace, presidente della commissione. Nonostante la seduta fosse cominciata in ritardo, l’assenza di Malara si è notata fin da subito, tanto che Versace lo ha raggiunto telefonicamente. “Malara non può presenziare per problemi d’ufficio“, ha spiegato Versace, precisando che sebbene non si potesse prendere la responsabilità di esprimersi in merito alla questione dei bandi di Natale, aveva avuto notizia del fatto che la pubblicazione dei bandi sarebbe prevista per domani, 22 novembre. Una dichiarazione comunque da prendere con le pinze, ha spiegato lo stesso Versace, dato che non si tratta di un ambito di sua competenza.

L’imbarazzo tra i presenti è stato palpabile, considerando che il 21 novembre è già tardi. Il dato che si registra oggi è che i bandi non sono stati approvati e gli eventi rischiano di saltare. Diversi i consiglieri, tra cui Armando Neri, che hanno giudicato indifendibile la posizione dell’amministrazione in tal senso, tanto che Versace ha calendarizzato per domani una seduta straordinaria della Commissione, convocando nuovamente il commissario Malara. Ce la farà il Natale reggino ad arrivare anche quest’anno?