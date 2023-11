A Reggio Calabria lezioni gratuite per promuovere lo sport sano e la prevenzione: tutte le INFO

StrettoWeb

Sport e salute, binomio indissolubile. Parte da Reggio Calabria il progetto che coniuga sport, educazione alimentare e promozione dei corretti stili di vita: una tre giorni dedicata al benessere con esperti del settore pronti a mettere gratuitamente la loro esperienza per “educare” all’attività agonistica e al tempo stesso prevenire malattie e disturbi quotidiani.

L’iniziativa, promossa dal Centro sportivo Poseidon di Francesco Palumbo, non solo punta all’inclusione e ad abbattere tutte le barriere di accesso allo sport, ma è anche un segnale di grande attenzione alla prevenzione: dimostra, infatti, come tutti possiamo contribuire alla tutela della salute individuale e della popolazione. La mission del progetto “Sport e salute a Reggio Calabria” è di favorire la pratica sportiva e stili di vita sani, un miglioramento delle condizioni di salute e benessere psico-fisico dei soggetti e di favorire la coesione sociale delle comunità.

“Lo sport è di tutti ed è per tutti – afferma Francesco Palumbo – Questa tre giorni, una vera full immersion nelle varie discipline sportive, è solo un primo step di un progetto molto più ampio che riguarderà anche la corretta alimentazione, l’inserimento di giovani e adulti ad attività sportive gratuite, con il supporto e la partecipazione attiva di istruttori qualificati, atleti e campioni. Ginnastica dolce, walking, pilates saranno alcune delle attività che faremo nei giorni 20, 22 e 24 accompagnati da percorsi educativi sui temi della salute e dello sport. Il nostro è un invito ai ragazzi e alle loro famiglie, a prendersi cura della propria condizione fisica”.

L’evento quindi, promuove nella maniera più efficace, il rapporto tra pratica sportiva e prevenzione sanitaria, un tema che da sempre sta particolarmente a cuore al Centro sportivo Poseidon. L’attività fisica è fondamentale nella gestione delle principali malattie croniche non trasmissibili: è uno strumento terapeutico per migliorare lo stato di salute fisica e mentale, per assicurare un maggiore benessere della popolazione e una migliore qualità della vita. Per le iscrizioni alla tre giorni gratuita basta inviare richiesta di partecipazione all’indirizzo email centrosportivoposeidon@gmail.com o telefonare al numero 3497631122.