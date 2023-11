Reggio Calabria: lavori sulla SS106, chiusura notturna nel territorio di Bova Marina

StrettoWeb

Per consentire il le operazioni di collaudo degli impianti di illuminazione delle gallerie lungo la strada statale 106 ‘Jonica’, si rendono necessarie delle limitazioni al transito veicolare, nel territorio comunale di Bova Marina, in provincia di Reggio Calabria.

Nel dettaglio, a partire dalle ore 21:00 di giovedì 16 novembre e fino alle ore 6:00 di venerdì 17 novembre, sarà in vigore la chiusura al traffico veicolare delle gallerie Tripepi, Capo San Giovanni e San Pasquale sulla SS106 Jonica in entrambe le direzioni, dal km 42,300 al km 48,600 con deviazione del traffico sulla SS106 presso lo svincolo in corrispondenza del centro abitato di Bova Marina con rientro sulla SS106 in corrispondenza dello svincolo di San Pasquale.