Reggio Calabria, Incontriamoci Sempre: “la regione intervenga per calmierare i prezzi dei messi di trasporto”

“Nelle prossime ore” dichiara il presidente di Incontriamoci Sempre Pino Strati “inoltreremo una richiesta ufficiale di intervento al Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, per venire incontro alle difficoltà di tanti ragazzi che studiano fuori o lavorano in regioni del Centro-Nord Italia, invitanto a calmierare il caro biglietti di treni e aerei nel periodo Natalizio. Al Presidente Occhiuto, chiediamo di organizzare treni dedicati con tariffe speciali per i nostri ragazzi Calabresi che, già provati dal caro vita, in particolare quello degli affitti, alla luce dei prezzi troppo, rischiano di stare lontani dai propri cari nella festa più bella dell’anno, il Santo Natale“.