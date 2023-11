Reggio Calabria: il liceo artistico Preti-Frangipane scende in piazza

StrettoWeb

Gli studenti del Liceo Artistico Preti – Frangipane sono in protesta con un’occupazione a causa della “cessione da parte della Città Metropolitana dell’edificio Preti-Frangipane (peraltro appena restaurato) all’Istituto Boccioni Fermi“. Per questo motivo giovedì 9 novembre alle ore 15,00 presso la Città Metropolitana, si terrà la manifestazione spontanea di alunni, genitori e professori del Preti/Frangipane, al fine di esortare le autorità competenti a ritirare il progetto di cessione e dare così la possibilità agli studenti del Preti-Frangipane di usufruire dei locali a loro destinati e da poco ristrutturati, e altresì ad accedere come da programma scolastico agli adiacenti laboratori e ai relativi strumenti atti alla formazione di ciascun alunno frequentante.