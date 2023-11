Reggio Calabria, hackerata la pagina Facebook del Sindaco Falcomatà: pubblicato un video

StrettoWeb

Sembrava strano. E infatti il dubbio è diventato certezza. La pagina Facebook di Giuseppe Falcomatà è stata hackerata. E’ stato lo stesso Sindaco a comunicarlo su Instagram, in una storia: “la mia pagina Facebook è sotto attacco informatico. Abbiamo immediatamente segnalato l’accaduto a Facebook e alle autorità competenti. Spero che la questione possa risolversi in tempi brevi”.

Il dubbio era venuto, dicevamo. Poco fa, infatti, nella pagina del primo cittadino reggino è comparso un video di tre ore. “Video rilassante di 3 ore di una spiaggia tropicale con sabbia bianca blu e palma” è la didascalia al video. Insomma, un contenuto particolare per la pagina ufficiale di un Sindaco. C’è chi magari ha pensato subito a un attacco informatico, chi invece ci ha creduto e ha anche commentato. Pochi, i commenti, ma alcuni esilaranti e ironici. “Se non avessi pagato 600 euro di tari, tra l’altro in una città agli ultimi posti come vivibilità, ci avrei fatto un pensierino. Mi sarei disintossicato”, ha scritto un utente. “Potrebbe andare a farsi una vacanza di un paio di anni, non ci mancherà!”, ha scritto un altro critico. Poi c’è una romantica: “Bellissima…io mi rilasso con il mio lungomare Italo Falcomatà”.