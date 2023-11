Reggio Calabria, gli studenti del Vinci parlano di prevenzione e rischi naturali con la Protezione Civile

StrettoWeb

Giovedì 23 novembre, nell’Aula Magna del liceo Scientifico Leonardo da Vinci, si è tenuto un interessante incontro-dibattito tra gli studenti del Liceo e la Protezione civile sulla prevenzione e sui rischi naturali cui si sommano quelli legati alle attività dell’uomo, che contribuiscono a rendere fragile il nostro territorio.

La manifestazione fa parte di un progetto-percorso avviato nel 2023 dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, UOA Polizia Metropolitana e Protezione Civile, e su specifico indirizzo politico del Consiglio Metropolitano, inserito all’interno del Documento Unico di Programmazione 2023-2025 e denominato “La Scuola come laboratorio della società, azioni di disseminazione sull’organizzazione e il funzionamento del Sistema Territoriale Integrato della Protezione Civile, la prevenzione e la cittadinanza responsabile”.

Il coordinamento e l’approfondimento tematico è stato curato dal dipartimento di Educazione civica del Liceo in coerenza con il Documento programmatico di Ed. Civica, specificatamente con i moduli Protezione civile per le 2 e classi e Agenda 2030 per le 3 e classi e con le Competenze europee .

Sono intervenuti all’incontro il Dott. Francesco Macheda, la Dott.ssa Giulia Caruso, Responsabile Ufficio Protezione Civile e il Dott. Stefano Calabrò, Sindaco di Sant’Alessio d’Aspromonte e funzionario del Servizio Protezione Civile Metrocity RC.

Dopo i saluti del dirigente scolastico, dott. Francesco Pratico, ha introdotto i lavori la Prof.ssa Federica Orsini – Referente Educazione Civica Liceo – sul tema “educare i giovani alla consapevolezza sui rischi per promuovere scelte di prevenzione e comportamenti di autoprotezione”.

Gli interventi del Dott. Macheda – dirigente Comandante della Polizia Metropolitana e della Protezione Civile Metrocity RC – sul “Sistema di protezione Civile in Europa e in Italia”, della Dott.ssa Giulia Caruso – Responsabile Ufficio Protezione Civile – sul tema “La Protezione Civile e il sistema Scuola”, e del Dott. Stefano Calabrò – Sindaco di Sant’Alessio d’Aspromonte e funzionario del Servizio Protezione Civile Metrocity RC – “Il ruolo del Sindaco e del Centro Operativo Comunale”, sono stati inframezzati da lavori degli studenti del liceo, Gabriele Manca, Federica Ferrara, Ilaria Pavone, Giulia Cutrupi, Marco Fonga e Chiara Caminiti, curati dal Laboratorio teatrale del Liceo diretto dal prof. Carmelo Cutrupi e dalla prof.ssa Mila Lucisano.