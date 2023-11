Reggio Calabria, difficoltà di accesso al porto: i disagi dei pendolari e i lavori in corso da tempo

StrettoWeb

“Sono una pendolare della provincia di Reggio Calabria e sono purtroppo in mobilità ridotta da qualche anno, volevo segnalare con questa e-mail i miei e non solo miei disagi dovuti all’interruzione della circolazione per lavori in corso di via Florio, mi riferisco in particolar modo ai bus locali che non possono più entrare in porto né venirci a prelevare, la sera al ritorno“. Inizia così una segnalazione giunta via mail alla nostra redazione da parte di una cittadina del reggino, in difficoltà da tempo, come altri pendolari, a causa degli “eterni” lavori in corso che rendono difficoltoso l’accesso al porto.

“Vorrei precisare, visto che ogni mattina percorro la strada in questione, che è vero che ci sono lavori, ma non sono in corso – prosegue la donna –. E’ da una settimana che tutto è stato abbandonato e che tutto è bloccato. Non so se i lavori sono finiti, ma certo è che questo stop impedisce il ripristino della regolare circolazione. Le persone come me purtroppo sono i primi a subirne le conseguenze. Chiedo quindi che qualche politico che aveva dichiarato la sua intenzione di sorvegliare che questi lavori giungessero a compimento in maniera rapida si adoperi in tal senso perché si arrivi ad una soluzione“.

“Faccio presente che oltre al mio fisico, subisce conseguenze anche la finanza personale, in quanto per arrivare alla pinetina sono costretta a servirmi la sera dei taxi, con una spesa non inferiore ai 20 euro dal porto alla pinetina“, chiosa la pendolare che conclude con “sono impotente e stanca“.