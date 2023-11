Reggio Calabria, Democrazia Sovrana e popolare in piazza contro l’amministrazione Falcomatà

StrettoWeb

“Reggio Calabria vive da 9 anni un costante e graduale declino politico culturale economico e sociale, grandi responsabilità le ha la politica cittadina non in grado a dare quelle risposte che una società moderna e civile richiede”, è quanto scrive in una nota il movimento Democrazia Sovrana e Popolare. “Abbiamo individuato 15 punti definiti della vergogna che sono sintomo di una mala gestio e di una evidente incapacità ad amministrare. La cittadinanza reggina nelle sue varie componenti, cittadini, imprenditori e commercianti, é stanca e demoralizzata. Per poter migliorare le cose é necessario riavviare il dibattito e confronto politico, è necessaria una partecipazione che rimetta in moto il vivere democratico. Senza partecipazione non c é Democrazia, con il fine di informare ed avviare il confronto con i cittadini, sabato 4 novembre ore 10.00 DSP Calabria organizza un sit in a Piazza Camagna, un momento di dialogo, ascolto e confronto”, rimarca la nota.

“Chi amministra ha il dovere di ascoltare i disagi della cittadinanza e dare risposte concrete ed immediate. Reggio pur avendo un grande potenziale naturale, culturale é costretta da limiti umani a dover vivere con standard di civiltà da paesi del terzo mondo“, conclude la nota.