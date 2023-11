A Reggio Calabria il primo consiglio comunale dopo la sentenza Miramare, Neri: “si è parlato solo di debiti”

StrettoWeb

Si è svolto questa mattina il primo consiglio comunale di Reggio Calabria dopo la sentenza di assoluzione del caso Miramare. Un consiglio che avviene in un giorno particolare, ovvero quella della visita del vicepremier Matteo Salvini, a riprova della forza che la Lega sta sempre più assumendo in città e sul territorio. Armando Neri, a margine del consiglio, si è detto deluso dalla seduta. “Avremmo voluto che fosse un consiglio molto più importante in quanto a contenuti e temi politici da trattare. Non si è discusso della città e dei problemi dei cittadini ma solo di debiti fuori bilancio. Questa fase avrebbe dovuto essere nuova ma di nuovo non ha assolutamente nulla“, ha spiegato Neri.

Oggi, con la presenza di Salvini, verrà ufficializzato il passaggio del consigliere Neri alla Lega, “un partito – come spiega lui stesso – che sta dimostrando di mettere al centro la città di Reggio”. A riprova di questo, oggi, avremo “la presenza del ministro Matteo Salvini” impegnato per il territorio “non solo con il tema del Ponte sullo Stretto. Questo partito – si è detto certo Armando Neri – ha la capacità di far vivere alla città un momento di crescita e di sviluppo“.