Si comunica che, dal 26 novembre p.v., il Castello Aragonese sarà chiuso per allestimento. Riapertura prevista per le ore 17:30 del 2 dicembre, in occasione dell’inaugurazione della mostra “MILLENOVECENTOOTTO oggetti ritrovati, memorie dal terremoto dello Stretto”.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale del Comune di Reggio Calabria. Il Castello rimarrà chiuso per quasi una settimana: da domenica 26 novembre a sabato 2 dicembre.