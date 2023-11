Reggio Calabria, Cardia: “doveva partire il terzo tempo ma siamo con la stessa giunta”

StrettoWeb

Questa mattina si è svolto a Reggio Calabria il primo consiglio Comunale dopo la sentenza Miramare. “E’ un bene per la città – ha spiegato il consigliere Mario Cardia –, ma ci ritroviamo con la stessa giunta che ha amministrato con Brunetti. Abbiamo un sindaco che non riesce a prendere decisioni forti“, chiosa uno degli ex fedelissimi di Falcomatà che ora è passato tra le fila della Lega. Oggi, l’incontro con Matteo Salvini, servirà anche a suggellare questo passaggio.

La maggioranza litiga, spiega Cardia, e i cittadini restano in attesa di risposte. “Il Comune non ha ancora pubblicato l’avviso per gli eventi natalizi, utili per consentire utilizzo del suolo pubblico al fine di organizzare gli eventi in vista del Natale. Eppure siamo già al 20 novembre“. Un disagio di non poco conto per le associazioni che hanno previsto eventi già a partire dal primo dicembre.

“Ho scelto di andare all’opposizione un anno e mezzo fa, ma ho fatto una scelta netta nonostante fossi delegato, lasciando la posizione che avevo” per il bene della città. “La Lega – conclude Cardia – è un partito che punta sul Sud, sul Mezzogiorno e sulla nostra città“.