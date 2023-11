Reggio Calabria: bonifica della salita Cappuccinelli, sito “Le cento scale” | FOTO

StrettoWeb

“In riferimento al sito storico, situato al termine della salita di via Cappuccinelli e in comunicazione con la via Collina degli Angeli, chiamato “Le cento scale”, attraverso il quale si giunge alla parte archeologica delle mura Ellenistiche, si rende più che necessario al momento attuale, un intervento da parte del Comune, per ridare l’aspetto reale che già tempo addietro si era riusciti a recuperare“. Lo si legge in una nota stampa dell’Associazione Culturale “Sensazioni Emergenti”, a firma di Domenico Nava.

“Infatti la situazione creatasi nei giorni è di totale difficoltà – prosegue la nota -, ed è in parte dovuta ad interventi non completamente risolti che hanno lasciato così spazio alla crescita di erbacce e quindi ad una selvaggia vegetazione, che sbarra e rende difficoltoso l’attraversamento della stessa scalinata e anche alcune piazzole di edifici”.

“Come potrete notare dalle foto allegate, serve un concreto intervento di bonifica, utile a ridare sia la giusta importanza al sito in questione, che la possibilità di attraversamento, considerato che è una scorciatoia utilizzata da molti e che altrove sarebbe sicuramente sfruttata anche dal punto di vista turistico – si legge ancora –. La segnalazione da tempo inviata agli organi competenti, non ha purtroppo generato alcun intervento“.

“Ci si vuole augurare che ciò possa essere dovuto alla necessità segnalata e ben evidente, di poter sostituire tutta la linea idrica che essendo particolarmente datata, è fatiscente, per cui necessita di continui interventi, che poi determinano la situazione riportata.

In tal caso si spera che vi siano tempi certi e comunque una adeguata informazione in merito, sia verso i residenti che per noi cittadini.

Ripuliamo e magari se possibile, sarebbe anche particolarmente interessante creare lungo il percorso dei murales, che accompagnino il cammino verso il sito archeologico di Collina degli Angeli. Ricordando sempre che questa stradina era ogni giorno percorsa dai frati Cappuccini già nel periodo del 1750 e sicuramente non solo da loro“, conclude la nota.