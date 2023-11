Reggio Calabria, bilanci comunali 2010-2012: assolti l’ex Sindaco Demi Arena e tutti gli altri imputati, “il fatto non sussiste”

StrettoWeb

Il GUP del Tribunale di Reggio Calabria dott.ssa Sergi, in data odierna, ha pronunciato sentenza di proscioglimento con la formula “perchè il fatto non sussiste” nei confronti degli imputati dott. Demetrio Arena, nelle vesti di Sindaco di Reggio Calabria, del Collegio dei Revisori composto dai dott. Leonardo Corbini, Domenico Marturano e Pietro Aloi, del dott. Vincenzo Cuzzola, Dirigente del settore Finanze e Tributi, e dei dott. Pietro Emilio e Demetrio Barreca, nelle vesti di Segretari Generali del Comune, tutti imputati del reato di falso in bilancio. Il procedimento è scaturito da una serie di denunce querele sporte dall’avv. Demetrio Naccari Carlizzi ed aventi ad oggetto i bilanci relativi al 2010, 2011,2012 del comune di Reggio Calabria alla cui redazione gli imputati avevano partecipato nei rispettivi ruoli all’epoca ricoperti. Il Collegio di difesa composto dagli avv. Antonio Sofo, per Demetrio Arena, avv. Patrizia Morello e avv. Gabriele Polistena, per il dott. Vincenzo Cuzzola, avv. Natale Carbone per il Collegio dei Revisori, avv. Giuseppe Basile, per Pietro Emilio e avv. Donatella Nucera, per Demetrio Barreca, nel corso del dibattimento hanno dimostrato l’infondatezza delle accuse.

Si ricorda che l’Amministrazione Comunale guidata dal dott. Demetrio Arena è durata in carica appena 17 mesi (dal maggio 2011 all’ottobre 2012), ed è stata chiamata a fronteggiare una situazione molto delicata in un complicato contesto politico, amministrativo e sociale caratterizzato da una elevata conflittualità alimentata da una forte esposizione mediatica.