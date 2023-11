Reggio Calabria, associazione Don Milani: “non ci fermeremo mai”

StrettoWeb

“L’associazione di Volontariato Don Lorenzo Milani da anni impegnata nel recupero dei minori a rischio del nostro territorio ed anche nelle attività di promozione della cultura della legalità, esprime grande soddisfazione per le tante associazioni di Volontariato che nella realtà di Reggio Calabria rappresentano un punto di riferimento fondamentale per i bisogni di prossimità per tutte le problematiche sociali“. E’ quanto si legge in una nota diffusa dal Presidente dell’associazione Don Milani, Filippo Pollifroni.

“Noi della Don Milani non ci fermeremo mai dove dobbiamo esserci, accanto agli ultimi, agli emarginati, alle persone che in alcuni momenti della loro vita necessitano di un supporto giornaliero“, conclude Pollifroni.