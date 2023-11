Reggio Calabria, presentata la guida “Arte e storia: quattro passi”. L’autore: “in città abbiamo tante bellezze”

StrettoWeb

Si sta svolgendo, presso la libreria Ave – Ubik di Corso Garibaldi a Reggio Calabria, la presentazione della guida “Arte e storia: quattro passi”. Stanno intervenendo Antonio Santisi, l’autore Oreste Mario Dito, Pasquale Amato, storico e docente universitario, Luisa Ficarra, Alberto Dito e Valentina Romeo

L’autore, ai microfoni di StrettoWeb, ha detto: “mi è venuta l’idea di questa guida passeggiando sul Lungomare, da qui il titolo quattro passi. Noi reggini conosciamo solo i monumenti principali, quelli più noti, ma ce ne sono tanti altri. Cosa vuole essere questo testo? Una guida per i reggini che non conoscono in profondità la propria, abbiamo tante bellezze in riva allo Stretto”, conclude.

