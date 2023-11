Reggio Calabria, annullo filatelico per il 35° del Premio Anassilaos

StrettoWeb

In occasione della consegna del Premio Anassilaos, giunto quest’anno alla 35° edizione, sabato 11 novembre Poste Italiane attiverà un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale con la dicitura “XXXV Premio Anassilaos – La percezione dell’antico – 11.11.2023 – 89125 Reggio Calabria Centro”. Nello stesso giorno, dalle ore 17,30 alle 19,30, sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate presso lo stand di Poste Italiane che verrà allestito presso la sede del Consiglio Regionale della Calabria, in via Cardinale Portanova

Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a: Poste Italiane / Filiale di Reggio Calabria Ufficio postale di Reggio Calabria centro/ Sportello filatelico Via Miraglia, 14 – 89125 Catanzaro (tel. 0965-315379).