Reggio Calabria: annullata la protesta dell’Associazione il volo delle Farfalle

StrettoWeb

“La protesta dell’Associazione il volo delle Farfalle Evoluzione autismo prevista per domani 14 novembre nella sede dell’ASP in via Diana è stata SOSPESA in seguito ad incontro fissato per questa settimana con la dottoressa di Furia Lucia. Il nostro obbiettivo non è alzare un muro ma costruire una strada insieme, vi terremo informati“, si legge in una nota dell’associazione.