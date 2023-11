Reggio Calabria, al salone dello studente il “Familiari” di Melito risponde presente

StrettoWeb

L’Istituto di Istruzione Superiore “Ten. Col. G. Familiari” di Melito di Porto Salvo, guidato dal Dirigente Vincenzo Zappia è stato protagonista nei giorni scorsi (con l’Indirizzo Professionale per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale) della due giorni di convegni dedicata all’orientamento in uscita e alla formazione e innovazione nel campo agroalimentare – organizzata da “Campus Editori” con la collaborazione di “Rete Nazionale Istituti Agrari” tenutasi a Reggio Calabria, il focus si è incentrato sull’importanza rappresentata dalla formazione degli Istituti Tecnici e Professionali nel campo delle filiere agroalimentari. Re.N.Is.A. ha voluto fortemente la presenza dei suoi Istituti calabresi.

Api, Bergamotto e olive sono le parole chiave che rappresentano la bellezza, ma non solo: sono anche le risorse più preziose che un comprensorio come quello Grecanico possa vantare e rispetto alle quali, l’Istituto melitese ha saputo dare il giusto riscontro alle prerogative dell’interessante evento mirando alla formazione dei suoi giovani affinchè possano acquisire le giuste competenze da spendere in campo lavorativo. Gli studenti di Quarta e Quinta IPASR sono stati coinvolti nell’allestimento dei vari espositori, hanno avuto modo di confrontarsi con studenti di Vibo, Catanzaro, Palmi, Caulonia e scoprire realtà particolari come la voglia di riscatto nell’istruzione carceraria.

Tra il materiale fiore all’occhiello dell’Istituto è la produzione di miele, nelle diverse varietà tra le quali spicca quello al Bergamotto, paladino della nostra realtà, al fiore d’arancio, all’Eucaliptus, al Castagno, ai Millefiori ed in ultimo ma non sicuramente per pregio e eccezionale gustosità con le Noci e le Mandorle immerse per intero al miele raffinato, il tutto realizzato grazie alla presenza sul territorio dell’azienda agricola “Miceli” di Condofuri, convenzionata con l’istituto, con la quale gli studenti si cimentano anche nell’ambito dei “Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento”. A concludere i lavori sono stati Pasqualina Maria Zaccheria, coordinatrice della Rete degli Istituti Agrari Re.N.Is.A. Calabria, di Giacomo Giovinazzo, Direttore Generale del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari della Regione Calabria, e Domenico Ioppolo, amministratore delegato di Campus Editori.