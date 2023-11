Reggio Calabria, a Condera un nuovo spazio per bambini e famiglie | FOTO

StrettoWeb

“A Condera è nato un nuovo spazio per bambini e famiglie. Quella che si era trasformata negli anni in una discarica, adesso è una piazza con un parco giochi, un’area sgambamento per cani, un nuovo terminal bus con pensilina ad energia solare e con più di 80 nuovi alberi piantati”, è quanto comunica il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà. “Fra questi abbiamo scelto di piantare anche sei alberi di ulivo, simbolo della pace. Che siano un segno di speranza in questi tempi difficili, dalla Palestina all’Ucraina, attraversati da venti di guerra e di violenza“, rimarca Falcomatà.

“La guardo stasera, questa piazza, e ripenso a quando Totò Camera mi parlò dell’importanza di riprenderne la progettazione. La guardo stasera e provo davvero una sensazione di pace, come a dire che tra due minuti sarà quasi giorno, sarà quasi casa, sarà quasi amore“, conclude Falcomatà.