Reggio Calabria, l’ACI organizza “Ruote nella Storia” in 3 Comuni della Provincia | DETTAGLI

Dopo il successo raggiunto nell’anno 2022, con la realizzazione di 76 eventi di “Ruote nella Storia” su tutto il territorio nazionale, che costituisce la conferma del format Ruote nella Storia quale importante strumento di crescita e sviluppo del Club ACI Storico (in quanto abbina la passione per i veicoli storici alla scoperta del territorio, con i suoi luoghi più belli ed interessanti, i siti culturali e le eccellenze enogastronomiche), quest’anno l’Automobile Club di Reggio Calabria – con a capo il suo Presidente Giuseppe Martorano ed il Direttore Giuseppina Danile – ha il piacere di organizzare la tappa di “Ruote nella Storia” nei Comuni di Cinquefrondi-Taurianova-San Giorgio Morgeto.

Il programma di “Ruote nella Storia”

Il programma prevede il raduno dei partecipanti nel Comune di Cinquefrondi alle ore 09.00 presso Piazza della Repubblica antistante la nostra Delegazione ACI del Sig. Burzese, da lì la carovana partirà per fare una breve sosta nel Comune di Taurianova e successivamente la visita guidata al Borgo Antico ed al Castello di San Giorgio Morgeto. Le auto partecipanti alla manifestazione di giorno 12 novembre rientrano nella Lista di Salvaguardia e nell’Elenco ACI Storico. Per le auto comprese nelle Lista di Salvaguardia che hanno un’anzianità tra i 20 ed i 29 anni ricordiamo che con la legge n. 21/2022 la Regione Calabria ha previsto la possibilità di ottenere la riduzione del 50% della tassa automobilistica per veicoli che risultino iscritti nel Registro ACI Storico.

I Soci ACI Storico e i Soci ACI possono effettuare, in tempi brevi ed a un costo contenuto, meno di 70 euro, sia la richiesta di iscrizione dei loro veicoli al Registro di ACI Storico, nella Sezione “Rilevanza Storica a fini fiscali” che la conseguente richiesta di riduzione del 50% della tassa da inviare alla sede regionale competente, tramite l’Automobile Club di appartenenza o le Delegazioni ACI o il Club Affiliati ACI Storico. Si ringraziano i Sindaci dei Comuni interessati per la fattiva collaborazione alla realizzazione dell’ evento.