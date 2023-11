Reggio Calabria: ACI lancia la campagna #blindside per la sicurezza stradale

StrettoWeb

Si chiama #blindside la campagna di sensibilizzazione per la mobilità responsabile che l’ACI lancerà da domani sui social, in occasione della Giornata mondiale del ricordo delle vittime della strada: “la sicurezza è una linea sottile… non oltrepassarla” è il monito che accompagna immagini di auto, moto, bici e monopattini, attraversate dal confine – decisivo quanto sottile – tra la mobilità sicura e l’incidentalità stradale.

I contenuti sono elaborati con l’ausilio dell’intelligenza artificiale, per stimolare la coscienza degli utenti della strada e facilitare la velocità di propagazione attraverso i canali digitali.

L’hashtag #blindside è un forte richiamo al rispetto delle regole di circolazione e alla cautela verso gli altri utenti della strada. Il termine blind side (punto cieco) si riferisce a situazioni in cui si potrebbe erroneamente pensare di poter infrangere il Codice della Strada senza conseguenze.

Nella campagna #blindside, la connessione tra il punto cieco dei mezzi di trasporto e la mancanza di attenzione alla guida è cruciale. La disattenzione durante la guida può creare situazioni pericolose simili a zone cieche, in cui non si è consapevoli di ciò che accade intorno a noi. La campagna ACI sollecita la consapevolezza di queste “zone cieche” nella guida e nel nostro comportamento al volante.

“L’educazione è il primo elemento strategico nella politica di contrasto degli incidenti stradali“, dichiara il Presidente dell’Automobile Club di Reggio Calabria Giuseppe Martorano. Negli ultimi l’ACI ha rafforzato la sua presenza nelle scuole di ogni ordine e grado attraverso i corsi sulla sicurezza stradale tenuti dal Direttore d.ssa Giuseppina Danile coadiuvata dal nostro personale. E’ intenzione del sodalizio reggino aumentare il numero di questi incontri formativi con una calendarizzazione mensile nelle scuole ed anche nelle Università, avviando percorsi di collaborazione con le associazioni presenti sul territorio.