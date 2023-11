Reggio Calabria: all’Accademia Senocrito l’omaggio a Maria Callas

StrettoWeb

All’interno della programmazione Calabria in opera dell’Accademia Senocrito non poteva mancare un concerto per celebrare il 100° anniversario della nascita di Maria Callas. L’iniziativa è stata promossa dal Comune di Reggio Calabria nell’ambito del progetto “ReggioFest2023: cultura diffusa” e finanziata a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo della Direzione Generale spettacolo del Ministero della Cultura.

Domenica 19 novembre alle ore 18.30 presso la Sala parrocchiale Mons. Antonino Barberi di Bocale il concerto in onore alla “Divina” Callas, soprano che si distinse per la grande vocalità e l’eccellente capacità interpretativa, che le permise di spaziare da un ruolo all’altro, assicurandosi un vasto repertorio. A celebrare la ricorrenza la cantante lirica Eleonora Pisano, accompagnata al pianoforte dal M° Loredana Pelle.

La stagione concertistica dell’Accademia Senocrito proseguirà a Reggio Calabria il 2 dicembre con uno spettacolo di teatro-danza della compagnia Sarda “OltreNotte” in un matinée per le scuole e un concerto serale di spessore internazionale con nomi come la violinista coreano-americana Elly Suh, accompagnata dalla Senocrito Festival Orchestra sotto la guida del M° Gianluca Marcianò, che eseguiranno le Quattro Stagioni di Vivaldi presso il Teatro Zanotti-Bianchi.

Per rimanere aggiornati sui prossimi eventi è possibile consultare il sito senocrito.org e visitare le pagine social dell’Accademia Senocrito.