Reggio Calabria: a Santa Caterina Marinella Rodà ricorda Mia Martini

I festeggiamenti in onore di Santa Caterina continuano, dopo una prima giornata di successo. “Stasera avremo il piacere di assistere alla performance della bravissima Marinella Rodà che, accompagnata al pianoforte dal maestro Pino Puntorieri, ci regalerà delle meravigliose canzoni dell’intramontabile nostra conterranea Mia Martini. Vi aspettiamo numerosi alle 19:30 all’Auditorium “La Porta del sole: Santa Caterina”. Non mancate“. Lo si legge in una nota stampa dell’Associazione “Noi per Santa Caterina“.