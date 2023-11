Reggio Calabria: a Palazzo Alvaro si parla de “La Cattura” di Messina Denaro

StrettoWeb

Un importante pagina di legalità in esclusiva per l’associazione Biesse sabato 18 novembre alle ore 17.00 Sala Boccioni di Palazzo Alvaro, il Procuratore capo di Palermo Maurizio de Lucia e il Giornalista di Repubblica Salvo Palazzolo presentato il libro “La Cattura” i misteri di Matteo Messina Denaro e la mafia che cambia edito da Feltrinelli. Un indagine nei segreti della mafia di ieri e di oggi. Un racconto in presa diretta della cattura di Matteo Messina Denaro.

A dialogare con il Procuratore de Lucia e il Giornalista Salvo Palazzolo, la Presidente Biesse Bruna Siviglia promotrice dell’iniziativa, il Procuratore capo della Procura di Reggio Calabria Giovanni Bombardieri e Arcangelo Badolati Giornalista e Scrittore che modererà il dibattito. Un emozione grandissima dichiara la Presidente Biesse Bruna Siviglia – per noi che da sempre della legalità e della giustizia abbiamo fatto i baluardi principali del nostro impegno associativo, è un onore interfacciarsi con personalità di altissimo prestigio per l’impegno nel contrasto alla criminalità mafiosa.

Saranno inoltre presenti una delegazione di studenti dell’istituto Piria Ferraris Da Empoli di Reggio Calabria con la Preside Anna Rita Galletta con cui abbiamo siglato un protocollo d’intesa proprio sui temi delle legalità: Maurizio de Lucia il Procuratore capo di Palermo.