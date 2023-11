Reggio Calabria: convocato il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, il primo dopo il ritorno di Falcomatà

StrettoWeb

Il presidente Enzo Marra comunica che il Consiglio Comunale del comune di Reggio Calabria è convocato, in sessione straordinaria, per il giorno 18 Novembre alle ore 10.30 presso la sala consiliare “Pietro Battaglia” di Palazzo San Giorgio, per procedere alla discussione dei seguenti argomenti, posti all’ordine del giorno:

Ratifica delle delibere di giunta comunale n. 197 del 21/09/2023, n. 208 del 02/10/2023, n. 236 del 27/10/2023, sensi dell’art. 175 comma 4 del d. Lgs n. 267/2000 – approvazioni Riconoscimento legittimità” debito fuori bilancio derivante da titoli esecutivi notificati nei Mesi di dicembre 2022 e gennaio 2023; Riconoscimento debiti fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lettera e) t.u.e.l. – parcelle componenti del collegio di difesa; Acquisizione sanante ex art. 42 bis del dpr n. 327/2001 di terreno occupato per la realizzazione dei lavori di “prolungamento del viale Calabria tratto s. Giuseppe Gebbione” – sezione Reggio Calabria, foglio di mappa 119, particelle 354 (ex 9), 357 ( ex 132) e 321 (ex 133); Acquisizione sanante ex art. 42 bis del dpr n. 327/2001 di terreno occupato per la realizzazione dei lavori di “impianto pattinaggio con campi polivalenti in salice” – sezione salice, foglio di Mappa 3, particella 1139 della superficie catastale di mq. 2400.

Nel caso in cui la seduta in prima convocazione del civico consesso andrà deserta per mancanza del numero legale, il Consiglio è convocato in seduta straordinaria di seconda convocazione il giorno 20 novembre alle ore 9.00. Da registrare che è il primo consiglio comunale dopo il ritorno del sindaco Falcomatà.