Reggio, autista Atam aggredito da tifosi del Trapani: “il personale deve essere tutelato”

“La UIL Trasporti Calabria, condanna il vile atto di aggressione, subito dal dipendente Atam nel pieno esercizio delle sue proprie funzioni di operatore di esercizio alla guida del pullman aziendale utilizzato per come predisposto a termine della partita con la Regina per il trasferimento dei tifosi del Trapani , in atto perpetrato in misura ignobile e di inaudita violenza“. E’ quanto si legge in una nota stampa a firma di UIL Trasporti Calabria – Segretari Spataro Natale e Tomaselli Giovanni.

“Ci auguriamo che il lavoratore non abbia riportato gravi ferite e si rimetta presto dal grave trauma psicofisico subito, esprimendo allo stesso tutta la nostra piena solidarietà e vicinanza. Nel contempo chiediamo alla Direzione Atam, per il futuro, in similari circostanze di servizi ai tifosi di voler assumere i dovuti atti di sicurezza in accordo con gli Uffici della Prefettura in regime di disposizione di ordine pubblico, avente piene garanzie a tutela e a salvaguardia dell’incolumità del proprio personale dipendente, in mancanza di misure idonee non predisposte questa organizzazione sindacale adotterà tutte le forme consentite dalla legge al diritto di manifestazione preventiva al servizio per la tutela e la sicurezza del personale impiegato in esercizio“, conclude la nota.