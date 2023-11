Reggio, l’Associazione Culturale Louma si presenta alla città: primo incontro sulla guerra israelo-palestinese

StrettoWeb

Un’analisi storica-religiosa del conflitto israelo-palestinese e i rapporti diplomatici con l’Italia al centro del primo incontro organizzato dall’Associazione culturale Louma, presieduta da Francesco Nucara. Una neonata realtà con lo scopo di promuovere la cultura artistica sia a livello locale, nazionale ed internazionale “finalizzata alla divulgazione della conoscenza dell’arte fotografica, videografica, pittorica e letteraria sotto l’aspetto artistico e tecnico attraverso organizzazione di seminari, esposizioni, proiezioni e confronti con autori nazionali ed internazionali” ha spiegato in apertura di lavori Francesco Nucara annunciando che l’incontro sul conflitto israelo-palestinese è il primo di una serie di eventi in programma per la stagione 2023/2024.

A soffermarsi sui punti salienti del conflitto israelo-palestinese, nei locali dell’Associazione in via Orange 22, sono stati lo storico Prof. Antonino Romeo, Deputato della Deputazione di Storia Patria per la Calabria; Avv. Antonio Circosta, responsabile dell’Istituto Diplomatico Internazionale e don Nuccio Cannizzaro, parroco della chiesa di San Giorgio al Corso.

Un’analisi storica, religiosa a più voci – moderata dalla giornalista Natia Malaspina – che ha ribadito le tensioni territoriali e politiche che da decenni affliggono il Medio Oriente. Una complessità che richiede un approccio ponderato e multifasico, incentrato sulla diplomazia, la comprensione reciproca e il dialogo costruttivo. Il costo umano di questo conflitto è devastante, un conflitto che richiede uno sforzo globale ed un approccio multilaterale. Un impegno collettivo per la costruzione di un futuro migliore per i popoli di Israele e Palestina.